«Свободе» запретили протестовать против приезда Патриарха Кирилла

Луганский окружной административный суд сегодня запретил областной организации ВО «Свобода» проведение акции протеста в связи с визитом в Луганск предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА.

Об этом УНИАН сообщила член облорганизации ВО «Свобода» Ирина МАГРИЦКАЯ.

По ее словам, вчера вечером в городском совете Луганска прошло совещание при участии мэра, его заместителей и всех начальников управлений, где обсуждался приезд патриарха КИРИЛЛА в Луганск.

«А сегодня утром состоялся суд, который запретил проведение любых акций протеста, в том числе и ВО «Свобода». Мы хотели провести мирную акцию, чтобы рассказать людям о том, что мы выступаем за создание украинской поместной православной церкви, а также о том, кем является патриарх КИРИЛЛ на самом деле. Но суд и городские власти побоялись услышать альтернативное мнение», - сказала И.МАГРИЦКАЯ.

Она отметила, что ВО «Свобода» является законопослушной политической силой и не будет нарушать решение суда.

Как сообщал УНИАН, 14-15 сентября в Луганске с официальным визитом будет находиться патриарх КИРИЛЛ.