Табачник считает, что вмешательство политиков в проблемы Церкви может лишь навредить

Стратегия украинского правительства сегодня направлена на невмешательство в дела Церквей: «искусственное восстановление справедливости» или любое другое вмешательство политиков в церковные проблемы могут лишь навредить.

Такое мнение высказал министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК в интервью журналу «Фома».

«Украинское правительство избрало политику принципиального невмешательства в дела церквей. Государство отказалось продавить какую-то прогосударственную церковь силой. Я уверен, что люди сами смогут во всем разобраться», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В то же время он назвал мудрой позицию главы Российской православной церкви Патриарха Кирилла, который, приезжая в Украину, «принципиально не стремится говорить о политике и в политических категориях». «Он действует как пастырь и проповедует о любви и о Боге. Я уверен, что если кто-то кричит на митингах «Долой!», а кто-то в этот момент говорит о любви, то правда жизни и сердца молодежи обязательно останутся за тем, кто говорит о любви», - считает министр образования.

Вместе с тем Д.ТАБАЧНИК не исключает, что государство может помочь гражданам сделать свой сознательный выбор в пользу того или иного вероисповедания.

«Вопрос о религии в школе так же актуален для Украины, как и для других постсоветских стран. Сегодня мы стремимся решить эту проблему: при нашем министерстве создан совет по взаимодействию с религиозными организациями. В школах вводится предмет «христианская этика», - рассказывает Д.ТАБАЧНИК.

Говоря о взаимодействии между светским и духовным образованием, министр сообщил о проблемах, которые препятствуют лицензированию академий и семинарий.

«Наша цель - лицензировать их работу, чтобы выпускники получали также и светский диплом бакалавра. Но это возможно лишь при условии, что выпускник духовной школы освоит все те предметы, что и студент светского вуза и по той же светской программе. Мы знаем, что не все представители духовных школ согласны с таким подходом. Некоторые из них считают, что это лишит их учебные программы многих дисциплин, для светского диплома не нужных, но важных для будущего священника. Это действительно дилемма - и сейчас мы как раз ищем решение», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

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