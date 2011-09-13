Парламент намерен обеспечить право иностранцев на свободу вероисповедания

Верховная Рада Украины 9 сентября рассмотрела новую редакцию Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (законопроект № 8570), который среди прочего регулирует визовые процедуры и порядок религиозной деятельности иностранцев, сообщает Институт религиозной свободы.

Депутаты решили доработать терминологические неточности документа и отправили его на повторное второе чтение. За такое решение проголосовали 265 народных избранников из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Наиболее важными в контексте свободы вероисповедания являются изменения, предусматривающие разрешение осложнений визовых процедур для священнослужителей-иностранцев, о чем недавно заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Статья 5 законопроекта устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут находиться в Украине не только с целью трудоустройства в религиозных организациях. Вместо этого предлагается более расширенная формулировка – "для участия в деятельности религиозных организаций", что по сути может включать проповедническую деятельность, обучение в духовных учебных заведениях и трудоустройство.

Согласно пункту 6 статьи 5 проекта пребывание на территории Украины иностранных священнослужителей является законным при наличии приглашения от религиозной организации, зарегистрированной в установленном порядке, и вида на жительство на период деятельности в Украине.

При этом пункт 6 статьи 6 новой редакции определяет, что основанием для выдачи вида на жительство в данном случае является заявление иностранца и лица без гражданства, ходатайство соответствующей религиозной организации и справка о регистрации устава (положения) такой религиозной организации.

Кроме этого, в статье 19 проекта Закона цитируются Конституция и Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которые гарантируют каждому иностранцу право на свободу вероисповедания.

"Иностранцам и лицам без гражданства, находящихся под юрисдикцией Украины, гарантируется свобода исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность, открыто выражать и свободно распространять свои религиозные или атеистические убеждения", – указано в законопроекте.

После доработки в профильном Комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений законопроект будет повторно рассмотрен в Верховной Раде Украины. По словам спикера парламента Владимира Литвина, это произойдет на ближайшей пленарной неделе – с 20 по 23 сентября этого года.