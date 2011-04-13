Кабмин выделил средства на ремонт Киево-Печерской лавры

Кабинет министров Украины перераспределил 14 млн. грн. на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится в постановлении № 334 от 28 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, этим постановлением отменяется действие распоряжения № 154-р от 14 февраля с.г., которым Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предусматривалось выделить 57 млн. 450 тыс. грн, в том числе 17 млн. 450 тыс. для осуществления мероприятий по празднованию 1000-летия основания Софийского собора и проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви.

Кроме того, правительство решило выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 542 млн. грн, из которых 14 млн грн, - для проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах Киево-Печерской лавры.