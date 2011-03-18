ВУЗы будут готовить бакалавров по богословию
18:20, 18 марта 2011Государство
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Постановление Кабмина
Кабинет Министров разрешил вузам готовить специалистов по богословию (теология с указанием конфессии) по образовательно-квалификационному уровню бакалавр.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 17 марта.
Кроме того, внесены изменения в перечень специальностей, по которым готовят специалистов в вузах по уровням специалиста и магистра.
Согласно изменениям, в специальности "богословие (теология)" необходимо указывать конфессию.
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