ВУЗы будут готовить бакалавров по богословию

Кабинет Министров разрешил вузам готовить специалистов по богословию (теология с указанием конфессии) по образовательно-квалификационному уровню бакалавр.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 17 марта.

Кроме того, внесены изменения в перечень специальностей, по которым готовят специалистов в вузах по уровням специалиста и магистра.

Согласно изменениям, в специальности "богословие (теология)" необходимо указывать конфессию.