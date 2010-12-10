Президент Украины Виктор Янукович ликвидировал Государственный комитет по делам национальностей и религий. Об этом говорится в Указе Президента Украины Виктора Януковича №1085/2010 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», который 9 декабря был обнародован на Официальном интернет-представительстве Главы государства, сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно Указа Президента регистрировать религиозные организации будет новообразованная Государственная регистрационная служба Украины. При этом функции по реализации государственной политики в сфере религии перешли в компетенцию реорганизованного Министерства культуры Украины.

Сферы межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств Украины также отошли в ведение этого Министерства.

Другим Указом №1113/2010 Президент Украины назначил Михаила Кулиняка Министром культуры Украины. До этого времени он возглавлял Министерство культуры и туризма Украины, которое попало под реорганизацию.

Среди прочего президент Виктор Янукович поручил Правительству "решить в установленном порядке вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали". Напомним, что функционирование указанной Комиссии предусмотрено Законом Украины «О защите общественной морали».

Указанные изменения произошли в рамках административной реформы, которую инициировал глава государства, для оптимизации системы государственного управления и расходов на содержание государственных учреждений.

Инициативы Главы государства в сфере реорганизации государственного управления прокомментировал исполнительный директор Института религиозной свободы Максим ВАСИН.

Следует заметить, что статьей 30 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» предусмотрено функционирование государственного органа Украины по делам религий. Основной задачей этого органа Закон определяет обеспечение проведения государственной политики в отношении религий и церкви.

Кроме этого, согласно Закону на государственный орган по делам религий возложены следующие функции:

• по просьбе религиозных организаций способствует достижению договоренностей с государственными органами и оказывает необходимую помощь в вопросах, требующих решения этих органов;

• способствует укреплению взаимопонимания и терпимости между религиозными организациями различных вероисповеданий;

• осуществляет регистрацию уставов (положений) религиозных центров, управлений, монастырей, религиозных братств, миссий и духовных учебных заведений;

• оказывает консультативную помощь государственным органам в применении законодательства о свободе совести и религиозных организациях;

• осуществляет контакты и координационные связи с соответствующими органами других государств;

• способствует участию религиозных организаций в международных религиозных движениях, форумах, деловых контактах с международными религиозными центрами и зарубежными религиозными организациями;

• обеспечивает религиоведческую экспертизу при участии представителей религиозных организаций и соответствующих специалистов.

Все указанные функции, которые выполнял Государственный комитет по делам национальностей и религий, отныне будет реализовывать Министерство культуры Украины. Исключением является только регистрация уставов (положений) религиозных организаций, которую согласно Указа Президента будет осуществлять Государственная регистрационная служба Украины, наряду с регистрацией общественных и благотворительных организаций.

В то же время, согласно статье 14 Закона регистрация уставов (положений) религиозных организаций находится в компетенции государственного органа по делам религий, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а в Республике Крым – в компетенции Правительства Республики Крым.

Таким образом, Указ Президента Украины №1085/2010 на данный момент противоречит действующему Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а именно – в части передачи функции по регистрации уставов религиозных организаций Государственной регистрационной службе Украины. В свою очередь это создает основания для поспешного внесения изменений в данный Закон, без надлежащей их проработки и без согласования с религиозной общественностью.

Однако Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций и другие межконфессиональные объединения неоднократно выступали против внесения каких-либо изменений в Закон о свободе совести и религиозных организациях. По их мнению, законотворческий процесс в нынешних условиях содержит опасность сужения религиозной свободы в Украине.

Следует отметить, что центральные органы исполнительной власти, которые ликвидируются или реорганизуются, согласно Указу Президента будут продолжать выполнение своих функций до завершения административной реформы. При этом Кабинету Министров Украины предоставлено 2 месяца для того, чтобы разработать проекты положений реорганизованных центральных органов исполнительной власти и представить предложения о внесении изменений в акты законодательства, вытекающие из содержания Указа.

