Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил евреев Украины с праздником Рош-а-Шана.

Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.

“Сердечное поздравляю вас с праздником Рош-а-Шана - Новым 5771 годом по еврейскому календарю. В эти дни переосмысливают прожитый год и собственные поступки, прилагают усилия к личному духовному росту”, - говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал евреям радости, достатка, семейного счастья и уюта.