Кабмин ввел должность заместителя главы Госкомрелигий

Кабинет министров Украины распоряжением № 1662-р от 25 августа ввел дополнительно одну должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий.

Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.

Правительство своим другим распоряжением (№ 1663-р от 25 августа) назначило Владимира АЛЕКСЕЕВА на дополнительную должность.

Справка УНИАН. В.АЛЕКСЕЕВ окончил Харьковский институт инженеров транспорта, является членом Партии регионов. До последнего времени находился в резерве Главного управления Государственной службы Украины.

Награжден орденом Украинской православной церкви "Рождество Христово".

В.АЛЕКСЕЕВ с 1997 года является президентом, членом президиума Всеукраинской ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, членом правления Фонда поддержки российской культуры в Украине.