Янукович хочет знать, «что бандиты хотели сказать взрывом» храма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам как можно скорее расследовать дело о взрыве в запорожской церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, сегодня в Крыму Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ провел встречу с руководителями правоохранительных органов – председателем СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ, Генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ – по вопросу расследования взрыва в Запорожье. Участие во встрече также принял глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН.

Президент требует от правоохранительных органов как можно скорее отреагировать на вызов, брошенный украинскому обществу бандитами. «Мы должны немедленно раскрыть это преступление. И что очень важно, и чего сегодня ожидает общество – дать ответ, какой мотив этого преступления, что бандиты хотели сказать этим взрывом», – сказал Президент.

Глава государства требует от правоохранительных органов для раскрытия этого преступления «включить» все возможности и отреагировать на ситуацию «как на отдельный случай». «Это очень важно», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи министр внутренних дел сказал, что трагический случай, который произошел в Запорожье, вызывает особую тревогу у руководства МВД. Он сообщил, что на место происшествия для раскрытия этого преступления направлены группы лучших специалистов министерства, и поставленная Президентом задача – в кратчайшие сроки раскрыть это преступление – будет выполнена. «У нас наработана определенная оперативная информация... Все силы МВД направлены на раскрытие этого преступления», – заверил А.МОГИЛЁВ.

В свою очередь председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал событие в Запорожье неординарным. «Мы считаем, что нам нужно совместно с МВД, Генпрокуратурой приложить максимум усилий для скорейшего раскрытия этого преступления», – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. По его словам, сейчас отрабатываются все рабочие версии, а также события, которые могли предшествовать осуществлению этого преступления. Проверяется круг лиц, которые могут быть к нему причастны. «Я уверен, что в те сроки, которые указал Президент, это преступление будет раскрыто», – сказал председатель СБУ.

В свою очередь генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО выразил уверенность, что это преступление будет раскрыто в течение недели. Он сообщил, что по взрыву в Запорожье возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства, покушения на убийство, преднамеренного повреждения чужого имущества. Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием преступления. «Поставленную Президентом задачу мы обязательно выполним», – заверил А.МЕДВЕДЬКО.