Что услышал политолог в ответах патриарха Кирилла телеканалу «Интер»?

Глас народа

18 июня на телеканале «Интер» в программе «Подробности» зрители имели возможность увидеть эксклюзивное интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отвечая на вопросы журналистов, архипастырь отметил, что, по его мнению, в Украине стабилизировалась политическая и экономическая ситуация. Также патриарх Кирилл считает, что Церковь должна вникать в проблемы общества. По мнению Святейшего, стремление к материальным благам не должно быть доминантным. Патриарх призвал священнослужителей больше общаться с паствой, не пренебрегая при этом возможностями сети Интернет. Дать оценку озвученным тезисам «Глас народа» попросил директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА.



Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК



СЛОВА ПАТРИАРХА О СТАБИЛИЗАЦИИ В СТРАНЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ОЧЕВИДНЫХ ФАКТАХ

Слова патриарха Кирилла о стабилизации в нашей стране основываются на очевидных фактах. Украина не получила реально угрожавшего ей экономического дефолта. В стране возобновлена вертикаль власти. Есть управляемость политическими и экономическими процессами. Нет противостояния между Президентом, премьер-министром и Верховной Радой Украины. Есть консолидация политического класса и исполнительной власти. Есть ответственная коалиция. Поэтому налицо процесс стабилизации - как государства, так и общества. Наладились отношения и с ближайшими, а также и с дальними соседями – Россией, Европой и США. Виктор Янукович встречался с Бараком Обамой, недавно в Киев приезжала Хиллари Клинтон. А потепление в отношениях с Россией можно заметить и невооруженным глазом.

Правда, есть и негативные явления, связанные с нарушением прав человека и свободы слова. Но это – издержки процесса консолидации политического класса и стабилизации экономики.



НЕОБХОДИМ БАЛАНС МЕЖДУ ДУХОВНЫМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ И МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Естественно, что Церковь не должна забывать о потребностях общества. Человек – в первую очередь общественное существо. Поэтому, с точки зрения социальной доктрины канонической Православной Церкви, активное участие православных мирян в управлении общества своим государством является одним из ключевых задач Церкви по отношению к государству и к обществу. Общественные процессы должны интересовать Церковь. Она должна на них влиять, а не ограничиваться только душеспасительными мероприятиями.



ГОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДАЕТСЯ НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЗЫВАМ

Насчет стремления прихожан к материальным благам: есть определенный уровень доходов населения, который не должен сокращаться или снижаться. Потому что это влияет на общество, и в первую очередь - на его поиск духовности. Если общество голодное, то оно поддается нерациональным позывам. Растут угрозы популярности сектантских движений, тоталитарных сект и отхода людей от Церкви, от духовности. Поэтому патриарх Кирилл здесь очень четко указал, что необходимо вести взвешенную политику, направленную на баланс между духовными и социальными ценностями, и ценностями материальными. Крайне важно поддерживать достаток населения, организовывать благотворительность, причем, не только в малообеспеченной сфере, но и в общенациональных масштабах.



МАССОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ – ЧЕРТА ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА, НАНОСЯЩАЯ ВРЕД ДУХОВНОСТИ

Массовое потребление – это черта западного общества. Потребление ради потребления - это очевидный вред духовному состоянию человека. Поэтому необходим баланс. Потребление не может быть самоцелью, но и отрицать его тоже нельзя, потому что это свойство человека. И здесь патриарх Кирилл очень корректно относится к верующим.



ПРОПОВЕДИ В ИНТЕРНЕТЕ УКРЕПЛЯЮТ АВТОРИТЕТ ЦЕРКВИ

Естественно, сегодня Церковь активно участвует в информационном пространстве, использует средства массовой информации, и новые возможности, которые дает Интернет. Можно сказать, что диакон Андрей Кураев делает намного больше, общаясь с верующими в Интернете, чем выступая с проповедями или докладами. И мы его знаем благодаря, в первую очередь, Интернету. Собственно говоря, его миссионерская деятельность и находится в Интернете. И здесь патриарх Кирилл абсолютно прав. Если Церковь хочет быть понятной современному обществу и молодежи, она должна использовать современные технологии, а не отрицать их.

Но иногда некоторые священники подменяют своим неавторитетным мнением мнение всей Церкви. Иногда это мнение вступает в противоречие с позицией Синода, Собора или патриарха. Иногда свое мнение священники и Украины, и России преподносят как мнение всей Церкви, а в действительности это – сугубо личное, субъективное мнение, не относящееся к официальной позиции или Киевской митрополии, или Московского патриархата в целом.



