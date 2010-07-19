Кабмин дает деньги на ремонт Печерской Лавры

Кабинет министров выделил более 15,5 млн. грн. для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Киево-Печерской лавры.



Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение принято 14 июля.



В результате неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на протяжении зимы 2010 года, на памятниках архитектуры XVII века национального значения «Монастырские стены» и Южной часовой башни, и расположенной вдоль них подпорной стене, зафиксированы обвалы, значительные деструкционные процессы и сквозные вертикальные трещины.



Решение правительства обеспечит восстановление Киево-Печерской лавры, которая отнесена ЮНЕСКО к памятникам всемирного архитектурного наследия, отметили в Кабмине.



