Карпачева требуе учесть права верующих в новом Налоговом кодексе

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ представление о защите прав верующих на альтернативную форму учета налогоплательщиков – без применения идентификационного номера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В течение последних десяти лет к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека обратились более 50 тысяч православных верующих и других лиц, а также представителей десятков общественных объединений из всех регионов Украины с просьбой защитить их право платить налоги без присвоения им идентификационного номера в Едином государственном реестре налогоплательщиков и других обязательных платежей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, “эта наболевшая проблема имеет достаточно долгую и непростую историю. 16 июля 1999 года в ответ на массовые акции протеста православных верующих, после обращения Уполномоченного по правам человека к тогдашнему председателю Верховной Рады Украины Александру ТКАЧЕНКО, был принят Закон Украины №1003-ХІV, которым было предоставлено право лицам из-за их религиозных или других убеждений отказаться от применения идентификационного номера”. Десятки тысяч жителей Украины воспользовались этой нормой, и теперь их учет как налогоплательщиков осуществляется по номерам паспортов. Такой взвешенный шаг парламентариев обеспечил гражданский мир в обществе, подтвердив гарантию равенства конституционных прав и свобод всех граждан Украины, независимо от наличия или отсутствия у них идентификационного номера”.

Выражая обеспокоенность потенциальной угрозой этому конституционному праву соотечественников, которая содержится в отдельных положениях проекта Налогового кодекса Украины (регистрационный №6509), принятого недавно парламентом в первом чтении, Н.КАРПАЧЕВА подчеркивает: согласно этому законопроекту граждане, не имеющие налогового номера, по сути, станут бесправными в своей стране. В частности, они не смогут осуществлять правовые действия, открывать счета в банках, получать надлежащие по закону льготы, субсидии, социальные выплаты и реализовывать ряд других важных прав. Проектом кодекса устанавливается и финансовая ответственность за отказ принимать налоговый номер и подавать информацию для ведения Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, а также за оформление налоговых документов без указания регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. То есть, такие граждане поневоле становятся правонарушителями.

С учетом требований части 3 статьи 22 Конституции Украины о том, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующее законодательство не допускается сужение содержания и объема существующих конституционных прав и свобод, сохранение права многих наших соотечественников на альтернативную форму учета налогоплательщиков должно быть гарантировано государством, убеждена Омбудсман Украины.

Потому Уполномоченный по правам человека предлагает председателю Верховной Рады Украины В.ЛИТВИНУ дать поручение соответствующим парламентским комитетам безотлагательно рассмотреть вопрос о внесении в проект Налогового кодекса Украины положений об альтернативной форме учета – без применения налогового номера и включения сведений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщикам и других обязательных платежей.