Митрополит Владимир наградил Януковича отличием УПЦ

К 60-летию со дня рождения Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ награжден высшей наградой Украинской православной церкви – отличием Предстоятеля УПЦ под номером 001.



Об этом сообщается на официальном веб-сайте Украинской православной церкви (Московского патриархата).



“Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР лично поздравил В.ЯНУКОВИЧА с юбилеем. Блаженнейший Владыка преподнес Президенту икону Спасителя, пожелал многих лит жизни и Божьей помощи в служении народу Украины”, - сказано в сообщении.



За заслуги перед Украинской православной церковью и по случаю 60-летия Президент Украины был награжден высшей наградой УПЦ - отличием Предстоятеля УПЦ под номером 001. Решение об установлении такой награды было принято на последнем заседании Священного Синода УПЦ.



