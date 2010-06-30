В Кировоградской области не хватает православных священников

В Кировоградской области православные религиозные общины недостаточно обеспечены кадрами священнослужителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщил начальник отдела по делам национальностей и религий Кировоградской областной администрации Николай ГАРБА.

По его словам, потребность в священниках УПЦ удовлетворена на 86,8%, УПЦ Киевского Патриархата – на 42,5%, Украинской автокефальной православной церкви – на 50%. Всего на территории области зарегистрировано 307 православных общин, в которых работают 223 священнослужителя.

«По сравнению с православием лучше обеспечены кадрами общины протестантского направления, к руководству которыми, в основном, приходят молодые люди с высшим образованием. Например, в 85 общинах евангельских христиан-баптистов работают 94 священнослужителя, в 35 общинах христиан веры евангельской – 57, в 13 религиозных общинах Свидетелей Иеговы - 35», отметил Н.ГАРБА.

Он сообщил, что для удовлетворения духовных потребностей верующих религиозные организации Кировоградской области используют 375 культовых зданий, из них 134 – типовые, 241 – приспособленное под молитвенные здания, 135 - арендованные.

«Обеспеченность религиозных общин культовыми зданиями также недостаточна - 63,2%», подчеркнул начальник отдела.

С 1991 года религиозным организациям Кировоградской области передано 58 культовых сооружений, а также 152 помещения, переоборудованные или приспособленные под культовые здания. Среди переданных зданий 49 памятников архитектуры.

За годы независимости Украины в области построено 75 храмов и молитвенных домов, из них 38 – в городах, 37 – в сельской местности. На сегодняшний день строятся 48 культовых зданий.