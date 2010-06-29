НБУ вводит в обращение монету "Зимненский Святогорский Успенский монастырь"

Национальный банк Украины (НБУ), продолжая серию "Достопримечательности архитектуры Украины", 30 июня вводит в обращение памятную монету "Зимненский Святогорский Успенский монастырь" номиналом 20 грн.

Как сообщил НБУ в письме к банкам, монета посвящена монастырю, основанному во времена Киевской Руси. Его главным сооружением является Успенский собор (1495 год).

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы масса в чистоте - 62,2 г, диаметр - 50,0 мм, тираж - 5 тыс. шт.

Элементы отделки иконы, изображенной на монете: три брильянта общей массой не меньше чем 0,015 карата, два сапфира общей массой не меньше чем 0,012 карата, локальная позолота, содержание золота в чистоте не меньше чем 0,00068 г.