Андрей ТКАЧЕВ: Страх Божий в душе чиновника - от этого зависит много

Как понимать публичное проявление набожности нынешней власти?

Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, многие министры, чиновники посещают храмы, стараются взять благословение.

В некоторых СМИ полагают, что первые лица страны, посещая богослужения и святые места, демонстрируют пример благочестивого поведения, вместе с тем, поддерживая Украинскую Православную Церковь на канонической территории.

Своими рассуждениями на эту тему поделился протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.



Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

ХРИСТИАНСТВО - ВЕРА КНЯЖЕСКАЯ

Я не вижу ничего плохого в том, что власть имущие или власть предержащие приходят в Церковь. Вообще изначально христианство на Руси считалось верой княжеской. Простолюдины исповедовали язычество, днем поклоняясь своим идолам, а по вечерам совершая свои обряды. Христианство в ту давнюю пору было верой князей и образованных людей. Именно они на заре нашей цивилизации исповедовали, защищали и проводили в жизнь православное христианство. А в критические моменты истории находили в христианской вере поддержку и черпали в ней силы.

ДУША ЧИНОВНИКА ТОЖЕ ИЩЕТ БОГА

Поэтому власть имущим и сегодня очень важно послушать Евангелие, ощутить страх Божий в душе, и прислушаться к своему внутреннему голосу совести – от этого зависит много. И я не вижу здесь особых причин для переживаний. Опасение может быть только одно – фарисейство, в том смысле, что делаю свое, а в храм хожу потому, что так принято.

БОГАТЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМИРЕННЫМ И МИЛОСТИВЫМ

На самом деле любой чиновник – это, прежде всего - человек. Сколько бы у него ни было грехов, он все равно имеет совесть, знает, что у него есть родственники, усопшие родные, он переживает за их загробную участь. Он ходит в храм Божий потому, что ему тоже нужно утешение. Проповедующий должен быть не только бедным, убеждая людей, чтобы они крепились в своей бедности. Он может быть и богатым, и призывать людей к тому, чтобы они имели страх божий и были милосердными. Так говорили и апостолы Петр и Иаков в своих посланиях. Для бедных у них было «Слово о терпении», а для богатых – «Слово о милосердии». Они учили, что для блага общества бедный должен быть терпеливым и независтливым, а богатый – смиренным и человеколюбивым, милостивым. Если так будет, то это будет очень хорошо.

ГЛАВНОЕ - ЛИЧНОЕ СПАСЕНИЕ – И МИНИСТРА, И ПОМОЩНИКА ДВОРНИКА

Кроме того, нельзя же, чтобы в храм ходили только старые женщины, которым за 70 лет. Нужно, чтобы в церкви бывали и взрослые мужчины, занимающие высокие посты. Чтобы они услышали Слово Божие, прислушались к голосу своей совести, и чтобы поступали по совести. Я считаю, что это очень важно.

А если их авторитет послужит тому, что к Богу повернется больше людей – то это не главное. Это будет второстепенным плодом. А главный плод посещения храма – это чтобы душа пришедшего в храм пришла в страх Божий и осталась с верой. В этом смысле нет богатых и бедный, властных и ничтожных – все одинаковы, и министр, и помощник дворника. Главная цель – это он сам, а не то, что они может сделать в обществе. Главное- это их личное спасение. И они каждый есть самодостаточная часть для Бога, независимо от их социального положения. Главное, чтобы они поняли что-то очень важное, помолились Господу и услышали Слово Божие. А если чиновник услышит Слово Божие и будет поступать соответственно, конечно, он послужит тому, чтобы через него люди тоже пришли к Богу.

"Глас народа"









