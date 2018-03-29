Андрей ТКАЧЕВ: Страх Божий в душе чиновника - от этого зависит много
Как понимать публичное проявление набожности нынешней власти?Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, многие министры, чиновники посещают храмы, стараются взять благословение...
Как понимать публичное проявление набожности нынешней власти?
Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, многие министры, чиновники посещают храмы, стараются взять благословение.
В некоторых СМИ полагают, что первые лица страны, посещая богослужения и святые места, демонстрируют пример благочестивого поведения, вместе с тем, поддерживая Украинскую Православную Церковь на канонической территории.
Своими рассуждениями на эту тему поделился протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
ХРИСТИАНСТВО - ВЕРА КНЯЖЕСКАЯ
Я не вижу ничего плохого в том, что власть имущие или власть предержащие приходят в Церковь. Вообще изначально христианство на Руси считалось верой княжеской. Простолюдины исповедовали язычество, днем поклоняясь своим идолам, а по вечерам совершая свои обряды. Христианство в ту давнюю пору было верой князей и образованных людей. Именно они на заре нашей цивилизации исповедовали, защищали и проводили в жизнь православное христианство. А в критические моменты истории находили в христианской вере поддержку и черпали в ней силы.
ДУША ЧИНОВНИКА ТОЖЕ ИЩЕТ БОГА
Поэтому власть имущим и сегодня очень важно послушать Евангелие, ощутить страх Божий в душе, и прислушаться к своему внутреннему голосу совести – от этого зависит много. И я не вижу здесь особых причин для переживаний. Опасение может быть только одно – фарисейство, в том смысле, что делаю свое, а в храм хожу потому, что так принято.
БОГАТЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМИРЕННЫМ И МИЛОСТИВЫМ
На самом деле любой чиновник – это, прежде всего - человек. Сколько бы у него ни было грехов, он все равно имеет совесть, знает, что у него есть родственники, усопшие родные, он переживает за их загробную участь. Он ходит в храм Божий потому, что ему тоже нужно утешение. Проповедующий должен быть не только бедным, убеждая людей, чтобы они крепились в своей бедности. Он может быть и богатым, и призывать людей к тому, чтобы они имели страх божий и были милосердными. Так говорили и апостолы Петр и Иаков в своих посланиях. Для бедных у них было «Слово о терпении», а для богатых – «Слово о милосердии». Они учили, что для блага общества бедный должен быть терпеливым и независтливым, а богатый – смиренным и человеколюбивым, милостивым. Если так будет, то это будет очень хорошо.
ГЛАВНОЕ - ЛИЧНОЕ СПАСЕНИЕ – И МИНИСТРА, И ПОМОЩНИКА ДВОРНИКА
Кроме того, нельзя же, чтобы в храм ходили только старые женщины, которым за 70 лет. Нужно, чтобы в церкви бывали и взрослые мужчины, занимающие высокие посты. Чтобы они услышали Слово Божие, прислушались к голосу своей совести, и чтобы поступали по совести. Я считаю, что это очень важно.
А если их авторитет послужит тому, что к Богу повернется больше людей – то это не главное. Это будет второстепенным плодом. А главный плод посещения храма – это чтобы душа пришедшего в храм пришла в страх Божий и осталась с верой. В этом смысле нет богатых и бедный, властных и ничтожных – все одинаковы, и министр, и помощник дворника. Главная цель – это он сам, а не то, что они может сделать в обществе. Главное- это их личное спасение. И они каждый есть самодостаточная часть для Бога, независимо от их социального положения. Главное, чтобы они поняли что-то очень важное, помолились Господу и услышали Слово Божие. А если чиновник услышит Слово Божие и будет поступать соответственно, конечно, он послужит тому, чтобы через него люди тоже пришли к Богу.
"Глас народа"