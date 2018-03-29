Лавру «заказали»: кто положил в карман 32 млн. грн?

На прошлой неделе во многих СМИ с подачи Счетной палаты появилась информация о том, что Киево-Печерская лавра расходует средства из государственного бюджета не по назначению - за последние три года неэффективно и с нарушением законодательства использованы 32,4 млн. грн. Любопытно, что эта новость получила огласку примерно через неделю после отказа Верховной Рады передать лавру в государственную собственность. Обращает внимание и тот факт, что авторы не слишком акцентируют внимание на том, что монастырю принадлежит только нижняя часть лавры. Там, в отличие от музейной территории, архитектурные памятники содержатся в лучшем виде. А самые проблемные строения находятся на территории заповедника, то есть вне монастыря. Почему Счетная палата позволяет себе демонстрировать такую неосведомленность? Не является ли она предумышленной? На эти вопросы «Гласу народа» ответил казначей Киево-Печерской лавры, архимандрит Варсонофий (СТОЛЯР).



Казначей Киево-Печерской лавры, архимандрит Варсонофий (СТОЛЯР)



ЭТО ОТКРОВЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ

Если вы видели статью на сайте Счетной палаты, то там вообще все очень некрасиво. Я бы назвал такие высказывания политическим заказом. Не понимаю, как государственное учреждение при Верховной Раде может размещать материалы с заголовком «Лавочка а не лавра». Это просто вызывающе – безосновательно писать такие вещи. Конечно, они сделали нам замечание по незавершенным объектам – но не сегодня-завтра эти постройки будут введены в эксплуатацию. Это все в процессе, все движется.



ДО СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО

До проверки Счетной палаты нас уже проверяло КРУ. И претензии были лишь по этим еще не введенным в эксплуатацию объектам. Но из этого нельзя делать заключения, что монастырь не по назначению расходует государственные средства. К тому же, эта задержка объясняется тем, что у нас еще не до конца оформлены земельные документы.

Должен отметить, что из госбюджета деньги на реставрацию монастырских построек действительно выделяются. Но также строительство на территории Нижней лавры финансируется и из наших фондов – причем, в большей степени. И по отчетам за использование именно бюджетных средств у нас до сих пор не было никаких сложностей. Нас неоднократно проверяли и ревизоры, и КРУ. И ни разу не был сделан вывод, что мы используем средства неэффективно.



СЛИШКОМ МНОГО ХОЗЯЕВ

Самая большая сложность в том, что Киево-Печерская лавра подчиняется Министерству культуры и одновременно является собственностью города. Выходит, что у нее несколько хозяев. Объекты Верхней лавры – это заповедник, Нижней – монастырь. Получается, что монастырь ведет хозяйство только на нижней территории. Известно, что братия более ответственно относится к сохранности построек, поддержанию порядка на своей территории, чем музейные работники.

Почему же тогда именно монастырь обвиняют в том беспорядке, который творится на территории Верхней лавры? В Счетной палате все смешали вместе – монастырь, городскую собственность и музей. Получается, что монастырь обвинили в том, в чем он и не виноват. Возникает вопрос: не лишним было бы вернуть лавру Церкви и монастырю, чтобы в будущем не было даже повода для неразберихи, и ответчик в случае чего мог быть только один – монастырь.



ГОВОРЯ О ЛАВРЕ, ЧИНОВНИКИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ И МОНАСТЫРЬ, И ЗАПОВЕДНИК

Вот уже почти 20 лет о необходимости передачи Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви власти постоянно напоминают предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архиепископ Павел. От имени Священного Синода УПЦ, церковных и общественных организаций подано десятки обращений, в которых красной строкой проходит мысль: Киево-Печерская лавра должна быть возвращена Церкви. И вот, после недавнего отказа парламента передать лавру в собственность государства, с подачи Счетной палаты, в прессе начала муссироваться тема якобы нецелевого использования государственных средств монахами Киево-Печерской лавры. Таким образом, заказчики пытаются внушить общественности противоположное мнение, но прибегают к передергиванию фактов. Ведь под словом «лавра» они в большей степени подразумевают территорию, которая в действительности к монашеской обители – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре - никакого отношения не имеет.



ЕСЛИ ТАМ ЧТО-ТО РАЗРУШАЕТСЯ, ОНИ ЗА ЭТО НЕ ОТВЕЧАЮТ

За территорией музея Верхней лавры монашество не ухаживает. Конечно, до революции там располагались монашеские кельи. Но сегодня в них расположились десятки светских организаций. Зачем же обвинять монахов в нерадении в отношении этих построек? На верхней территории размещаются самые разные организации – музеи, арендаторы. В случае с последними вообще ни о какой сохранности архитектурного наследия говорить не приходится. Они пришли, заключили договор аренды – и все. Если там что-то разрушается, они за это не отвечают. Музеи тоже не отличаются бережным отношением к постройкам. Там работники получают зарплату, и какая разница – будут они ремонтировать здание или нет? Если браться за ремонт, то для этого нужно прилагать усилия, искать средства. Проще ничего не делать. Они все равно получат свою зарплату, не зависимо от того, отреставрируют они строение или нет. Поэтому из-за такого мышления и происходит такое нерадение. А обвиняют во всем – даже не по инерции, а уже по заказу – монастырь.



"Глас народа"

