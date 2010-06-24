Парламент призывают законодательно обеспечить право Церквей на мирные собрания

Конституционное право на мирные собрания является неотъемлемой составляющей в обеспечении реализации другого, особенно важного для верующих, права – на свободу вероисповедания.



Об этом сказано в письме Председателя ВСЦиРО епископа Маркияна Трофимьяка к главе парламентского Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Олега Зарубинского, в котором изложены предложения к законопроекту №2450 в сфере организации мирных собраний, сообщает Институт религиозной свободы.



Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обращает внимание народных депутатов на то, что действующие положения части пятой статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» на данный момент противоречат статье 39 Конституции Украины и дискриминируют верующих граждан и религиозные организации, поскольку предусматривают разрешительный характер и 10 дневный срок для уведомления об организации публичного мирного мероприятия религиозного характера.



"Эти положения совершенно не согласуются с законопроектом №2450, который непосредственно направлен на регламентацию порядка организации мирных собраний граждан. Поэтому считаем, что часть пятая статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» должна быть заменена бланкетной нормой со ссылкой на Закон о порядке организации и проведения мирных мероприятий", – отмечается в письме епископа Маркияна Трофимьяка от имени Всеукраинского Совета Церквей.



По мнению представителей Церквей, такой подход позволит устранить существующую дискриминацию верующих и прекратить негативную практику органов местного самоуправления, которые в связи с несогласованностью действующего законодательства Украины все чаще препятствуют верующим гражданам в реализации их конституционного права на мирные собрания.



Вместе с этим Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратил внимание парламентского Комитета на необходимость доработки нынешней редакции проекта Закона о порядке организации и проведения мирных мероприятий, представленной ко второму чтению в парламенте.



"Учитывая, какой резонанс законопроект №2450 вызвал в обществе, поддерживаем призыв общественности доработать этот проект в направлении реального обеспечения реализации права человека на свободу мирных собраний", – считают иерархи Церквей.



Напомним, что ранее, в июле 2009 года и в мае этого года, общественная организация «Институт религиозной свободы» направила в парламентский Комитет собственные предложения, в которых подчеркивалась необходимость единого унифицированного законодательного подхода в сфере регламентации порядку проведения мирных собраний.



Кроме этого, учитывая многочисленные нарушения прав верующих, ИРС разработал юридическую консультацию о порядке организации и проведения публичных мирных мероприятий религиозного характера. Документ призван помочь церковным общинам и верующим в применении противоречивых положений действующего законодательства Украины.

