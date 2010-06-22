Янукович: возрождение святынь в Украине будет осуществляться на государственном уровне

Возрождение исторических святынь в Украине будет осуществляться на государственном уровне.

Об этом заявил Президент Виктор Янукович во время посещения национального заповедника "Хортица" в Запорожье.

"В Украине много есть мест святых, исторических, которые нам надо возрождать, возобновлять и хранить", - заявил он.

В.Янукович отметил, что "Хортица" является одним из мест мирового значения.

По мнению главы государства, для решения вопроса возобновления таких исторических мест в Украине необходим специальный закон. "Мы будем рассматривать этот вопрос очень скоро на государственном уровне, и я считаю, что надо будет принимать специальный закон, который бы создавал условия для возобновления таких исторических мест для их развития и мы это будем делать в ближайшее время", - отметил он.

Во время посещения "Хортицы" местная казацкая община вручила президенту Украины гетманскую булаву и поздравила его с почетным званием Гетмана Украины.

В свою очередь, Виктор Янукович заверил, что в ближайшее время будет принят закон о казачестве. "В ближайшее время закон о казачестве в Украине будет принят", - заверил он.