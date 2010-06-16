Главы Церквей Украины поддерживают НЭК по вопросам морали

Первоиерархи Церквей выступают против идеи ликвидации НЭК по вопросам общественной морали и поддерживают ее деятельность.

Как сообщает Институт релагиозной свободы, главы христианских Церквей Украины обнародовали Открытое обращение к украинской общественности по поводу необходимости защиты высоких моральных устоев и семейных ценностей.

В документе, который 10 июня единогласно утвердили все участники Совещания Церквей, христианские лидеры Украины выразили "решительное несогласие с действиями участников информационной войны, направленной на дискредитацию и создание препятствий в деятельности Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали", – передает содержание обращения Институт религиозной свободы.

Главы Церквей совместно заявили: "Пассивность государства в сфере активной защиты общественной морали равнозначна ее содействию моральной деградации, ведь только государство обладает средствами правового влияния. Мы не можем молчаливым согласием допустить полного разрушения в Украине здоровых моральных принципов, семейных ценностей, культуры общения и взаимоуважения в человеческих отношениях”.

"Многие сознательные граждане, в том числе и верующие люди, которые составляют подавляющее большинство населения Украины, выступают против попыток отдельных представителей менеджмента медиа-бизнеса нарушать их право на безопасное информационное пространство", – заявили предстоятели христианских Церквей.

Они считают, что вопрос защиты общественной морали должен решаться на государственном уровне, поскольку это является общепринятой практикой развитых демократических стран.

"Пропаганда войны, национальной и религиозной вражды, культ жестокости и насилия, засилье порнографии – это те реальные угрозы, которые возникают сегодня перед нашим обществом", – отмечается в Открытом обращении.

По словам первоиерархов Церквей, "отцы и матери обеспокоены судьбой своих детей, их психическим и эмоциональным здоровьем, когда наблюдают засилье разврата, жестокости и насилия в медиа-пространстве, включая телепрограммы, рекламные ролики, бил-борды и мобильный контент”.

В своем Открытом обращении главы христианских Церквей призвали украинскую общественность, а также Президента, Верховную Раду, Кабинет Министров Украины, представителей местных властей и владельцев медиа-бизнеса "задуматься над тем, какие ценности и какую культуру общения мы передаем нашим детям и оставляем в наследство для будущих поколений".

"Мы призываем всех сознательных граждан и людей доброй воли приложить усилия для защиты своего конституционного права жить в демократическом обществе, где нормы морали должны быть защищены законом и государством, а уважение к чести и достоинству, правам и свободам человека должны стать нормой повседневной жизни", – заявили христианские лидеры Украины.

Открытое обращение инициировали и поддержали руководители 9 Церквей:

Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским Патриархатом),

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата,

Украинская греко-католическая Церковь Украины,

Римо-католическая Церковь в Украине,

Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан-баптистов,

Церковь христиан веры евангельской Украины,

Украинская Христианская Евангельская Церковь,

Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины,

Украинская Лютеранская Церковь.