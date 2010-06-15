Шеф СБУ: на Афоне Янукович ночью молился, а днем решал дела

Председатель СБУ Валерий Хорошковский заявляет, что, пребывая в июне на горе Афон в Греции, Президент Украины Виктор Янукович решал государственные задачи.

Об этом глава СБУ заявил в интервью «Украинской правде».

«Я присутствовал на встрече Президента Украины с Президентом Греции. После этого мы были на святой горе Афон. И хочу вас заверить, что все действия Президента и встречи, происходившие на горе Афон, были очень полезны и очень необходимы государству Украина», - подчеркнул глава СБУ, добавив: «И сказать, что это была прогулка - это не просто богохульство, а в прямом смысле неправда».

На уточняющий вопрос: «Какие государственные задачи Янукович решал на горе Афон?», В.Хорошковский ответил: «Я надеюсь, вы понимаете степень влиятельности местной духовной элиты, настоятелей монастырей на происходящие политические процессы. Надеюсь, степень влияния понятна?. И обсуждали мы исключительно государственные проблемы, обсуждали вопросы развития православия».

"Все равно не понятно, что кроме вопросов личной жизни решал Виктор Янукович на Афоне?", - не унимался корреспондент. "К личной жизни я бы мог отнести четыре часа молитвы ночью, - заявил Хорошковский. - Все остальное время - это были официальные встречи президента с духовными лидерами монастырей..."

На реплику о том, что в Украине церковь отделена от государства, и Президент «никакого отношения к этому не имеет!», глава СБУ ответил журналистам: «Церковь отделена от государства, но церковь и государство всегда идут рядом. Вы часто переходите грань. Я бы считал, что нам надо всем быть немного сдержаннее. Я уже сказал, что вы разрушаете устои, основы государственности - вы действительно это делаете».

Напомним, В.Янукович 6-7 июня находился в Греции с визитом. Газета «Сегодня» 7 июня отметила: «Выходные Виктор Янукович провел в охваченной кризисом Греции. Он встретился с Президентом страны Каролосом Папульясом. О подписании каких-либо договоренностей не сообщается. По-видимому, главной целью поездки Януковича в Грецию было восхождение на гору Афон, для чего после встречи с Папульясом Президент отправился в город Салоники...». По информации издания, В.Янукович «регулярно посещает святую для православных гору - он был там и накануне выборов-2004, и во время предвыборной кампании-2010. В последний визит в октябре 2009 г. тогда еще кандидату в президенты старцы из Афонского монастыря подарили черный браслет-оберег, какой он носит на правой руке и обещает не снимать всю жизнь».