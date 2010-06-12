Украина отпразднует 1000-летие основания Софийского собора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ №682/2010 «О праздновании 1000-летия основания Софийского собора».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Указ подписан, «принимая во внимание весомую роль Софийского собора в развитии и становлении Киева как духовного, культурного и политического центра Украинского государства и учитывая резолюцию 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО о праздновании в 2011 году 1000-летия основания этого выдающегося памятника».

Этим указом Кабинету Министров Украины поручено создать в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1000-летию основания Софийского собора (дальше - организационный комитет) и утвердить его персональный состав.

Также поручено обеспечить разработку организационным комитетом с участием Киевской городской государственной администрации и Национальной академии наук Украины и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 1000-летия основания Софийского собора, предусмотрев, в частности:

проведение торжеств по случаю 1000-летия основания Софийского собора, а также международной научно-практической конференции по вопросам исследования, сохранения и популяризации этого уникального памятника;

осуществление подготовки и выпуска полного издания корпуса графити Софии Киевской, а также изданий, связанных с историей Софийского собора, научных и научно-популярных трудов по вопросам истории, архитектуры, монументального искусства, реставрации архитектурного ансамбля собора;

выполнение ремонтно-реставрационных работ фасадов и куполов Софийского собора, в том числе по позолоте куполов и крестов, реставрации и восстановлению икон в барабанах маковок куполов, а также завершение реставрации южной въездной башни и Брамы Заборовского;

реконструкцию сетей электрообеспечения, художественного освещения интерьеров и экстерьеров собора и колокольни, ремонт инженерных сетей и меры по благоустройству территории архитектурного ансамбля Софийского собора;

чеканку и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 1000-летию Софийского собора, осуществление спецпогашения почтовой марки;

создание и трансляцию серии видеосюжетов, тематических теле- и радиопрограмм об истории Софийского собора, его архитектуре, живописи и надписях-графити;

обеспечить в установленном порядке финансирование мероприятий, посвященных 1000-летию основания Софийского собора.

Министерству культуры и туризма Украины совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины, Министерством иностранных дел Украины поручено проработать вопрос формирования и экспонирования в Украине и Французской Республике, в частности в штаб-квартире ЮНЕСКО, выставок, посвященных истории и развитию Софийского собора.

Министерству образования и науки Украины поручено обеспечить проведение в учебных заведениях тематических мероприятий по освещению истории создания Софийского собора, его роли в духовной и политической жизни Украинского государства с целью воспитания у молодежи чувства уважения к культурному наследию.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить осуществление заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии украинских научных работников тематических мероприятий, посвященных 1000-летию основания Софийского собора.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и празднованию 1000-летия Софийского собора.