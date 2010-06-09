Вселенский Патриарх надеется, что Янукович возобновит единство украинского православия

В Стамбуле состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Вселенский Патриарх поздравил В. Януковича с избранием на должность Президента Украины и пожелал ему "очень плодотворного" пребывания на должности главы государства в пользу Украинского народа.

Он отметил, что вспоминает свой визит в Украину два года назад, когда имел возможность "ознакомиться с прогрессом и святостью украинской православной нации". "Мы здесь всегда молимся за постоянную стабильность и процветание вашей возлюбленной страны. Мы знаем о расколе между православными в Украине, и это нас очень огорчает. Мы молимся, чтобы этот раскол исчез как можно скорее", - отметил Вселенский Патриарх. Он, кроме того, рассказал, что недавно посетил с официальным визитом Россию, где общался со "своим братом" Патриархом Кириллом. По его словам, во время этих разговоров они неоднократно вспоминали тот факт, что для России, как и для Украины, Константинопольская церковь является материнской.

"Недавно, когда я был в России, меня спросили и я сказал, что считаю, чтобы все наши братья, которые отделились, вернулись в каноническую церковь, потому что в канонической церкви есть настоящее спасение", - также отметил Вселенский Патриарх. "Мы более чем уверенны, что вы во время пребывания на должности Президента сделаете все возможное, чтобы уврачевать, заживить эти раны и возобновить единство украинской православной церкви. Мы никогда не прекращаем молиться и просить Бога возобновить единство украинской православной церкви", - сказал он.

Со своей стороны глава Украинского государства выразил убеждение, что процесс консолидации церкви является чрезвычайно важным. "Без веры невозможно построить сильную страну", - убежден Президент.

Виктор Янукович также рассказал Вселенскому Патриарху о своем паломничестве на священную гору Афон, где молился за Украину.