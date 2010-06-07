Янукович совершил паломничество на Афон

Газета "Сегодня" допускает, что главной целью поездки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Грецию было восхождение на гору Афон.

Издание отмечает, что "выходные Виктор ЯНУКОВИЧ провел в охваченной кризисом Греции. Он встретился с Президентом страны Карлосом ПАПУЛЬЯСОМ. О подписании каких-то договоренностей не сообщается. По-видимому, главной целью поездки ЯНУКОВИЧА в Грецию было восхождение на гору Афон для чего после встречи из ПАПУЛЬЯСОМ Президент отправился в город Салоники. Восхождение должно было пройти вчера вечером".

Как отмечает "Сегодня", В.ЯНУКОВИЧ "регулярно посещает святую для православных гору - он был там и накануне выборов-2004, и во время предвыборной кампании-2010. В последний визит в октябре в 2009 г. тогда еще кандидату в президенты старцы из Афонского монастыря подарили черный браслет-оберег, который он носит на правой руке и обещает не снимать всю жизнь".

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы главы государства, 6 июня В.ЯНУКОВИЧ посетил Афины и Салоники, а также планировал осуществить паломничество на святую гору Афон.

По данным пресс-службы, 7-8 июня запланировано участие Президента Украины в мероприятиях III саммита-совещания по взаимодействию в Азии, который пройдет в Стамбуле (Турецкая Республика).