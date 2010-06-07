Депутаты предлагают отпраздновать 1000-летие основания Софийского собора

Народные депутаты от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий Костенко и Ярослав Джоджик предлагают Верховной Раде Украины отпраздновать 1000-летие основания Софийского собора в Киеве в 2011 году.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте проекте постановления Верховной Рады Украины.

В проекте предлагается провести празднование на государственном уровне.

Авторы проекта предлагают ВР поручить Кабинету Министров создать организационный комитет по подготовке празднования, включив в него представителей центральных и местных органов власти, а также общественных, научных и культурных деятелей.

Кроме этого Кабмина предлагается разработать и утвердить план мероприятий по празднованию и предусмотреть выделение необходимых на эти цели средств с учетом реставрации памятника архитектуры.

В состав заповедника "София Киевская" входят около 50 памятников архитектуры, среди которых Софийский собор - центральное строение на территории заповедника.

Собор внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.