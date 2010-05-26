Киев уменьшил коммунальные тарифы для религиозных организаций

Столичная власть снизила тарифы на тепловую энергию и услуги централизованного отопления, водоснабжения и водоотвода для религиозных организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

«Столичная власть приняла очень важное решение – цена на тепловую энергию и услуги централизованного отопления и поставки горячей воды для религиозных организаций установлена на уровне тарифов для населения», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Напомним, что раньше религиозные организации оплачивали коммунальные услуги по тарифам для коммерческих учреждений. Новые тарифы вступили в силу с 1 мая текущего года.

Например, если религиозная организация столицы, в данном случае речь идет о Свято-Михайловском приходе Украинской православной церкви Киевской епархии «Храме в честь 1000-летия Крещения Киевской Руси», за 2009 год за тепловую энергию и услуги централизованного отопления уплатила 71 тыс. грн., а за услуги водоснабжения и водоотвод - 5,6 тыс. грн., то по новым тарифам в 2010 году она уплатит 32,4 тыс. грн. (на 54,4% меньше) и 4,4 тыс. грн. (на 21,4% меньше), соответственно.

Синагога Бродского за 2009 год за тепловую энергию и услуги централизованного отопления уплатила 90,7 тыс. грн., а за услуги водоснабжения и водоотвод - 22 тыс. грн. По соответствующим подсчетам, в 2010 году она уплатит 41,6 тыс. грн. (на 54,2% меньше) и 15,5 тыс. грн. (на 29,5% меньше), соответственно.

«Обеспечение жизнедеятельности религиозных организаций города является одним из приоритетных заданий киевской власти. Решение проблем с коммунальными тарифами было самым неотложным в этом плане, ведь религиозные организации являются неприбыльными, и функционируют за счет пожертвований населения. Кроме того, они осуществляют значительную социальную работу среди незащищенных слоев населения. Городская власть Киева всегда оказывала всяческое содействие религиозным организациям в социальной работе и с пониманием относилась к их проблемам и потребностям, поэтому было принято решение о снижении тарифов. Это даст возможность улучшить условия духовного и социального служения религиозных организаций в обществе», – добавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он объяснил, что, согласно распоряжению КГГА от 30 апреля с.г., цена на тепловую энергию для религиозных организаций составляет 199,57 за 1 Гкал. На услуги централизованного отопления: 218,93 грн. за 1 Гкал в случае наличия домовых средств учета тепловой энергии, и 5,36 грн. за 1 Гкал в случае их отсутствия. Тариф на услуги централизованного водоснабжения при наличии в помещении средств учета горячей воды составляет 14,36 грн. за 1 куб. м. Централизованное водоснабжение холодной воды и водоотвод холодной и горячей воды стоят: 2,33 грн. за 1 куб. м (холодная вода), и 1,98 за 1 куб. м (водоотвод).

По информации В.ЖУРАВСКОГО, в Киеве по состоянию на 1 января 2010 действует 1096 религиозных организаций, в том числе на территории столицы осуществляют свою деятельность 46 религиозных центров и 20 управлений, 836 общин, 105 миссий, 44 духовных учебных заведения, 23 монастыря и 22 братства. В то же время, религиозные организации для своей богослужебной деятельности используют 158 культовых зданий и 41 приспособленное для богослужений помещения. Среди функционирующих культовых сооружений – 49 памятников архитектуры. Кроме этого, для обеспечения своей деятельности религиозные общины столицы строят новые культовые сооружения.