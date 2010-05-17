Янукович и Медведев посетят Киево-Печерскую Лавру

Президент России Дмитрий Медведев 17-18 мая посещает Украину с официальным визитом, в ходе которого, в частности, побывает в Киево-Печерскую Лавре.

Об этом сообщает Седмица.Ru.

"Большое значение для двусторонних отношений имеет укрепление духовных связей между народами двух стран. В рамках визита состоится совместное посещение президентами России и Украины Киево-Печерской лавры", - сообщил журналистам глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что визит "идет в развитие беспрецедентного по интенсивности и результативности политического диалога на высшем уровне".

Ожидается, что значительное место в ходе переговоров президентов России и Украины займут вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе касающиеся реализации проектов, направленных на упрочение атмосферы сотрудничества между двумя странами и народами, а также мер по противодействию фальсификации общей истории.