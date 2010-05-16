Украина отпразднует 450-летие Пересопницкого Евангелия

Верховная Рада Украины приняла решение о праздновании на государственном уровне в августе 2011 года 450-летия с момента создания Пересопницкого Евангелия и объявить 2011 год Годом Украинской Первокниги.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления "О праздновании на государственном уровне 450-летия Пересопницкого Евангелия" проголосовали 382 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР рекомендовала Кабинету министров в месячный срок со дня принятия этого постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 450-летия Пересопницкого Евангелия, включив в состав комитета представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественности, деятелей науки, просвещения, искусства и культуры; разработать и утвердить план необходимых мероприятий.

Кроме того, правительство должно предусмотреть в государственном бюджете Украины на 2011 год средства на подготовку и проведение соответствующих мероприятий.

Также парламент рекомендовал Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 450-летия Пересопницкого Евангелия, организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные этому событию.

Контроль за исполнением этого постановления возложен на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Справка УНИАН. Пересопницкое Евангелие - рукописный памятник староукраинского языка и искусства XVI в. Один из первых украинских переводов канонического текста Евангелия.

С 1991 года во время принятия Президентами Украины присяги на верность народу рядом с Конституцией Украины и Актом провозглашения независимости Украины кладут Пересопницкое Евангелие.