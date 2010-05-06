Янукович примет участие в литургии в храме Георгия Победоносца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено ознакомление Президента с реконструкцией аэропорта в городе к Чемпионату Европы 2012 года.

В Енакиево Президент примет участие в первой Божественной литургии в новоосвященном Храме Великомученика Георгия Победоносца. Возложит цветы к памятнику космонавту Георгию Береговому в одном из центральных скверов города, пообщается с жителями города и проведет короткий брифинг для журналистов. В.ЯНУКОВИЧ также посетит могилы родителей и бабушки.

В Горловке глава государства примет участие в торжественном собрании по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и вручит ветеранам ордера на квартиры.