Региолналы не верят, что Янукович мог наградить Аделаджу

Представителям Партии регионов ничего не известно о награждении пастора Аделаджи. Об этом сообщает газета "Сегодня".

«Ничего об этом не знаю», — сказала замглавы АП Анна Герман. Регионалка Елена Бондаренко говорит, что это похоже на отсебятину. «Этого человека никто не видел в наших штабах и не уполномочивал агитировать. Учитывая, что Президент — православный, вряд ли Виктор Янукович сотрудничал с пастором. Мне хотелось бы видеть подпись на этой «подяке», уж не является ли это подлогом».



По информации главы киевской организации ПР Василия Горбаля, грамоты от имени Президента были выданы всем областным штабам и конкретно киевскому. «Не исключаю, что кто-то взял чистый бланк и использовал его для награждения Сандея. Но партийного решения о его награждении от имени Виктора Януковича не было. Такую идею высказывали в киевском штабе, но она была зарублена на корню. Это полный бред и провокация», — сказал Горбаль. Начальник киевского штаба Виктор Сивец также отрицает, что его штаб награждал Сандея.



Но в пресс-службе «Посольства Божьего» уверяют, что награждение произошло: «Церемония награждения прошла. Мы благодарны президенту, что он выделил Сандея».



Как известно, против Аделаджи возбуждены уголовные дела за мошенничество в рамках расследования афер «Кингз Кэпитал» и «Грант». «Сейчас проводятся следственные действия, экспертизы, опросы новых пострадавших», — сказал защитник пострадавших адвокат Иван Боднарук.

