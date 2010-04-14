Верховная Рада планирует запретить деятельность гадалок и экстрасенсов

13 апреля 2010 года 7 народных депутатов, представляющих все фракции Верховной рады, зарегистрировали законопроект N6299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы)".

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, автором законопроекта является народный депутат Украины, председатель межфракционной депутатской группы "За духовность, нравственность и здоровье Украины" Павел Унгурян.

Новые нормы закона предусматривают запрет деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, а также услуг по предсказания будущего или судьбы, запрет пропаганды и рекламы их деятельности в СМИ, а также трансляции передач и программ или их видеосюжетов с участием вышеуказанных лиц.

Также предполагается изъять из перечня Государственного классификатора Украины профессий ДК 003-95 следующие виды профессий: 5151 – астролог, 5152 – гадалка, 5152 – хиромант.

По информации пресс-службы П.Унгуряна, законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и фактами злоупотреблений в данной сфере, а также угрозе для украинского общества, его духовного и морального здоровья (в первую очередь – молодежи) неконтролируемая и вредная деятельность вышеназванных субъектов.

«В адрес правительства и народных депутатов Украины уже длительное время поступают многочисленные обращения от граждан, христианских конфессий, религиозных и общественных организаций, обеспокоенных вредом, который наносит гражданам Украины деятельность экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, а также засилье в СМИ и на телевидении разнообразных коммерческих программ, где предлагаются платные услуги сомнительного содержания от так называемых знахарей, гадалок и экстрасенсов», – отмечает автор законопроекта П.Унгурян.

Народный депутат подчеркивает, что многие люди, согласно данным проверок правоохранительных органов, были финансово обмануты вышеупомянутыми «деятелями». Серьезность ситуации, по его мнению, подчеркивают значительные негативные психические и моральные последствия такой деятельности.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О защите общественной морали", в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в закон Украины о рекламе, в закон Украины о печатных средствах массовой информации и в закон Украины "О телевидении и радиовещании".