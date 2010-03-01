Янукович поздравил Вселенского Патриарха с юбилеем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ, архиепископа Константинопольского с 70-летием со дня рождения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Ваша Всесвятость! Искренне поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения. Желаю Вашей Всесвятости многие и благие лета, здоровья и воодушевления в том святом деле, которому Вы служите всю свою жизнь”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.