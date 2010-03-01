Янукович поздравил Вселенского Патриарха с юбилеем
17:06, 01 марта 2010Государство
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По случаю 70-летия
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ, архиепископа Константинопольского с 70-летием со дня рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Ваша Всесвятость! Искренне поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения. Желаю Вашей Всесвятости многие и благие лета, здоровья и воодушевления в том святом деле, которому Вы служите всю свою жизнь”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.
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