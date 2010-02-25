Правительство снизило тарифы на коммунальные услуги для Церквей

Кабинет Министров Украины 24 февраля принял постановление, согласно которому тарифы на централизованное отопление, снабжение горячей и холодной водой для религиозных организаций устанавливаются на том же уровне, как и для населения. Об этом после заседания Правительства сообщил журналистам Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко, передает Институт религиозной свободы.

Согласно принятому постановлению, текстом которого располагает ИРС, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №955 от 10.07.2006 года «Об утверждении Порядка формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой» и в постановление №959 от 12.07.2006 года «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению».

Изменения предусматривают, что "органы власти, уполномоченные устанавливать (согласовать) тарифы, могут определить дополнительные категории потребителей" при соблюдении определенных условий рентабельности.

Одновременно с этим в оба из указанных постановлений Кабмина внесено дополнение о том, что "Религиозные организации оплачивают предоставленные услуги по тарифам, установленным для населения".



"То есть цены на тепло и на водоснабжение для религиозных организаций будут такими, как для населения, то есть по-минимуму", – подчеркнул Министр Алексей Кучеренко.

Как ранее сообщал ИРС, по мнению Госкомнацрелигий, внесение таких дополнений в эти постановления Кабинета Министров "соответствует общей политике государства в отношении религиозных организаций, которые платят за электроэнергию и газ по тем же тарифам, как и население".



В июле 2009 года во время встречи с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заверила, что Правительство доведет до логического завершения вопрос предоставления коммунальных услуг Церквям по ценам, установленным для населения. Этот процесс Кабинет Министров начал в сентябре прошлого года с принятия постановления об установлении для религиозных организаций тарифов на природный газ по минимальным дифференцированным ценам, предусмотренным для населения.