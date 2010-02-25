Патриарх Кирилл благословил Януковича на вхождение во власть

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ благословил новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на вхождение во власть.

Как передает корреспондент "УНИАН-Религии", это благословение Патриарх выразил во время благодарственного молебна за Украину и украинский народ в Киево-Печерской лавре.

Во время молебна Патриарх Кирилл просил для новоизбранного Президента Украины «подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною правити, мир и благоустроение в ней насаждати».

Патриарх прочитал молитву-благославление на вхождение в должность Президента Украины: «Умудри и настави его безпреткновенно проходити великое сие служение, подаждь ему разумение и премудрость, во еже в тишине и без печали люди украинския сохраняти».

В своем приветственном слове глава РПЦ подчеркнул, что «служение во власти требует огромных духовных и физических сил, мудрости, терпения, силы и смирения».

«В древних стенах Киево-Печерской лавры, откуда пошла есть Русь Святая, мы молились о том, чтобы Господь благословил Ваше восхождение во власть Президента Украины. Нет пред Богом никакого смысла в человеческой власти, есть только один смысл - это служение. Подлинная власть всегда связана с ответственностью и с подвигом, в том числе с духовным подвигом. Потому что служить ближним своим, служить людям - это всегда самого себя отдавать, а в некоторых случаях - самого себя распинать во благо тех, кому ты призван служить», - отметил Патриарх Кирилл.

При этом он подчеркнул, что человеку, опираясь только на собственные физические и умственные силы и на волевые качества, невозможно руководить без помощи Божией. «Вот почему верующие люди, восходящие во власть, всегда начинают это доброе дело с молитвы, призывая помощь Божию», - объяснил Патриарх Кирилл.

Глава РПЦ сообщил, что ему известны трудности, которые сегодня стоят перед украинским народом.

При этом отметил, что «воля Божия, несомненно, в том, чтобы народ был единым, чтобы были преодолены разногласия - политические, историософские, культурные, религиозные, чтобы была найдена общая духовная основа совместной жизни украинского народа».

По мнению Патриарха Кирилла, такой духовной основой могут быть только истинные ценности украинского народа, «которые были выпестованы всей духовной традицией Украины».

«Если эти ценности будут полагаться в основу общественного бытия, то Господь непременно приклонит милость и к стране, и к народу», - сказал он.

Патриарх Кирилл также подчеркнул важность единства украинского народа на общих духовных принципах, а также единство восточнославянской духовной цивилизации. Он пожелал украинскому народу мира и благополучия и процитировал на украинском языке слова из Молитвы за Украину: «Боже, великий, єдиний, Русь Україну храни...».

Вместе с тем, Святейший Патриарх отметил символичность того, что вхождение в должность Президента Украины состоялось в день памяти святителя Алексия - митрополита Киевского, Московского и всея Руси – «хранителя духовного пространства Святой Руси».

«Дай Бог, чтобы и Ваши деяния направлялись на то, чтобы процветала Украина, хранился ее народ, сохранялось духовное пространство Святой Руси, чтобы процветала Ваша Родина, которой Вы преданы и которой Вы горячо клялись», - пожелал Святейший и подарил В.ЯНУКОВИЧУ образ Спасителя.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность за молитву и подчеркнул, что украинский народ преодолеет все трудности.

«Я очень благодарен вам за ту молитву, которой вы благословили меня и Украину в добрый путь. Я уверен в том, что украинский народ преодолеет на этом пути все трудности, все вызовы того времени, которое нам сегодня дал Господь Бог. Мы преодолеем это и будем едины. Украинский народ сильный, украинская земля плодородна, украинский народ трудолюбивый. С верой в нашего Господа Бога Иисуса Христа ― надежда, что нам хватит собственных сил ради нашего Отечества, ради наших детей и внуков преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать в мире. И да поможет нам в этом Господь Бог», - выразил уверенность новый Президент.