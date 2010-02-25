ЯНУКОВИЧ принимает участие в молебне в Киево-Печерской лавре

Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в благодарственном молебне в Киево-Печерской лавре.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 в Трапезном храме начался благодарственный молебен, который проводят патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ и митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР.

Представители высокого православного духовенства и В.ЯНУКОВИЧ молятся за Украину и украинский народ.

Ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры контролирует значительное количество стражей порядка. Никаких акций протеста, о которых заявляли накануне представители ряда националистических организаций, не происходит.