Сегодня Патриарх Кирилл приедет в Украину

В среду, 24 февраля, Патриарх Кирилл второй раз в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви приезжает в Украину для участия в торжественном молебне по случаю избрания Виктора Януковича президентом. Последний пригласил его лично в качестве почетного гостя. Молебен состоится перед инаугурацией, назначенной на 10.00 в Верховной Раде, сообщает «Сегодня».

Как рассказал архиепископ Митрофан (Юрчук), управделами Украинской Православной Церкви, Патриарх Кирилл прилетает в Борисполь в 18.30. «Его будет встречать Блаженнейший Митрополит Владимир и архиереи нашей церкви, а также представители политических партий, в частности и депутаты из Партии Регионов. После этого кортеж отправится в Киево-Печерскую лавру. Патриарх остановится, как и в прошлый раз, около ближних пещер в доме наместника Лавры архиепископа Павла. Встречать Святейшего будут братия монастыря и студенты. После этого в Крестовоздвиженском храме состоится молебен».

Также Патриарх будет молиться в пещерах около мощей печерских святых. Мероприятия продлятся от 2 до 3 часов. По данным «Сегодня», после этого планируются встречи патриарха с некоторыми представителями политической элиты Украины. Однако владыка Митрофан не смог подтвердить эту информацию.

На следующий день в 8.45 Митрополит Владимир и архиереи УПЦ будут встречать Патриарха у входа в Трапезный храм в верхней Лавре. «Соберется, мы думаем, не менее 10 тысяч человек. Несколько меньше, чем в первый визит, но это из-за того, что визит был лишь недавно утвержден, и мы уже поздно всех предупредили, но в митрополию постоянно звонят те, кто хочет приехать из других городов Украины. Гостиницы Лавры, к сожалению, не смогут вместить всех желающих», — сказал архиепископ Митрофан.

В 9 часов в присутствии Виктора Януковича в Трапезном храме и пройдет молебен с благословениями на новые труды во благо Украины. Он будет длиться 40 минут. Служить Патриарх и Киевский Митрополит Владимир будут вместе. В конце Кирилл благословит Януковича иконой Иверской Божьей Матери. «Дело в том, что 25 февраля — праздник иконы Иверской Божьей Матери. Сама она находится на Афоне в Иверском монастыре. Перед первым туром там Виктор Федорович получил благословение», — сообщил владыка Митрофан. Список (копию) этой иконы Патриарх подарит Виктору Януковичу.

Затем В. Янукович отправится на инаугурацию, а Патриарх Кирилл и Владимир отслужат праздничную Литургию преждеосвященных даров. Ее длительность 1,5 часа. Далее Владимир поедет на прием в Украинский дом, а Патриарх улетит в Москву.

Во время визита Патриарха Кирилла будут предприняты особые меры безопасности из-за акций протеста. «Безопасность Святейшего будут обеспечивать Управление госохраны и российская ФСБ. Мы получили письма от УНА-УНСО угрожающего характера. Эти письма мы уже передали нашим спецслужбам», — рассказал владыка Митрофан.