Госкомнацрелигий предлагает правительству уменьшить тарифы на отопление для Церквей

Учитывая обращения церковных общин о значительном повышении тарифов на отопление культовых сооружений, Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий подготовил соответствующие предложения. Комитет предложил Правительству установить, что для религиозных организаций применяются тарифы на отопление, сформированные для населения, сообщает Институт религиозной свободы.



Как сообщили ИРС в Госкомнацрелигий, такая инициатива обусловлена значительным подорожанием тарифов на отопление для всех категорий потребителей, в частности в г. Киеве, о чем ранее сообщалось в репортаже ТСН о ситуации с костелом Св. Александра и другими церковными сооружениями. Удорожание услуг по отоплению стало особенно ощутимо для религиозных организаций, которые за счет пожертвований содержат в том числе и памятники истории и архитектуры, имея при этом неприбыльный статус.

В связи с этим, Госкомнацрелигий обратился к Правительству с предложением внести дополнения в постановление Кабинета Министров Украины от 10.07.2006 г. №955, которым утвержден Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.

В частности Комитет подготовил проект соответствующего правительственного постановления. Документ предусматривает дополнение пункта 3 действующего Порядка, который дифференцирует категории потребителей на три группы – население, бюджетные учреждения и другие потребители, положением о том, что "Для религиозных организаций используются тарифы, сформированные для населения".

Таким образом будет решена проблема начисления религиозным организациям стоимости услуг за отопление культовых и вспомогательных сооружений по самому высокому тарифу, который ныне существует и применяется одновременно и к Церквям, и к коммерческим предприятиям. Важно отметить, что такая поправка урегулирует вопрос уменьшения тарифов на услуги отопления для религиозных организаций на всей территории Украины.

По мнению председателя Госкомнацрелигий Юрия Решетникова, принятие предложенных изменений "существенно уменьшит финансовую нагрузку на религиозные организации, позволит им в дальнейшем пользоваться услугами централизованного теплоснабжения, своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты за полученные услуги".

В Комитете также считают, что внесение такого уточнения в текст постановления Кабмина "соответствует общей политике государства в отношении религиозных организаций, которые платят за электроэнергию и газ по тем же тарифам, что и население".

Кроме этого, подобные изменения позволят продолжить политику Правительства и уравнять положение тех религиозных организаций, которые отапливают церковные сооружения путем использования природного газа по тарифам как для населения, что предусмотрено постановлением Кабмина №989 от 03.09.2009 г., и теми, которые пользуются услугами централизованного отопления и вынуждены платить по самому высокому тарифу.

Отдельно следует напомнить, что факты повышения коммунальных тарифов в столице, которые позже отменялись различными органами власти как необоснованные, свидетельствуют об актуальной необходимости государственного и общественного контроля над процессом ценообразования и формирования тарифов органами местного самоуправления.



