Молебен в день инаугурации Януковича возглавит Патриарх Кирилл

Глава Российской православной церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ возглавит молебен в Киево-Печерской Лавре в день инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

«По приглашению избранного Президента Украины В.Ф. ЯНУКОВИЧА Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 25 февраля 2010 года возглавит в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре молебен, предшествующий церемонии инаугурации Президента» - говорится в сообщении.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ совершит богослужение совместно с Предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ.

После молебна и приветственного слова Святейшего Патриарха В.ЯНУКОВИЧ отбудет в Верховную Раду Украины, где примет Президентскую присягу, возложив руку на историческое Пересопницкое Евангелие.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.