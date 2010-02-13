Законодательные изменения расширили права заключенных в свободе вероисповедания

В ближайшие дни вступят в силу изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, которые обеспечивают права осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний. Среди них есть и те, которые непосредственно связаны с деятельностью религиозных организаций и правом осужденных на свободу вероисповедания. Соответствующий закон, который Парламент принял 21 января, недавно подписал Президент Украины, сообщает

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Эти вопросы нашли отображение в Законе Украины «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины по поводу обеспечения прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний» №1828-VI от 21.01.2010 года.

Закон дополнил статью 7 Кодекса частью пятой, которая запрещает дискриминацию осужденных "по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым или иным признакам".

Новая редакция части первой статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Украины определяет: "Объединения граждан, религиозные и благотворительные организации, отдельные лица в порядке, установленном настоящим Кодексом и законами Украины, могут оказывать помощь органам и учреждениям исполнения наказаний в исправлении осужденных и проведении социально-воспитательной работы".

Однако предыдущая редакция этих положений имела более широкое содержание, которые предоставляли возможность указанным субъектам "участвовать в исправлении и ресоциализации осужденных и проведении социально-воспитательной работы с ними, оказывать помощь органам и учреждениям исполнения наказаний".

Законодательные изменения также устанавливают, что “Администрация колонии не должна проявлять своего отношения к определенной религии или конфессии”. Об этом говорится в дополнении к части третьей статьи 128 Кодекса, регламентирующей порядок проведения богослужений и религиозных обрядов в колониях.

Напомним, что об этих и других новациях шла речь во время Международной конференции «Юридический измерение тюремного служения», которая в июне 2009 года состоялась в Киеве по инициативе УГКЦ в сотрудничестве с Госдепартаментом Украины по вопросам исполнения наказаний, Международной католической комиссией тюремной душпастырской опеки (ICCPPC) и Христианской межконфессиональной миссией тюремного служения Украины. Целью мероприятия было проанализировать состояние законодательства европейских стран для обеспечения гуманизации государственной пенитенциарной политики в Украине.



