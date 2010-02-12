Внесены изменения в перечень объектов культурного наследия, не подлежащих приватизации

Верховная Рада Украины во время пленарного заседания 12 февраля приняла за основу и в целом как закон проект изменений в перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации. Законопроект поддержали 304 народных избранника, из которых 113 – из фракции БЮТ, 95 – Партии регионов, 48 – Блока НУНС, 27 – КПУ и 19 – Блока Литвина. После вступления в силу этот документ дополнит ныне существующий Перечень, кроме замка «Паланок», комплексов сооружений Ливадийского и Юсуповского дворцов, также рядом объектов культового назначения, сообщает

Принятый законопроект (рег. №3453) предлагает внесение в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, таких объектов культового назначения: Церковь Воздвижения Креста Господня (пгт. Ливадия, АР Крым), Пещерный монастырь «Чельтер-Мармара» и Монастырь «Шулдан» VIII-XV ст. в селе Терновка около г. Севастополь. Последний состоит из большого и малого пещерного храма, келий, хозяйственных и других пещерных сооружений.

Автор инициативы Виктор Шемчук (НУНС) пояснил, что "Перечень дополнен с целью обеспечения полноты государственного контроля в сфере охраны памятников, сохранение государственной и коммунальной собственности на выдающиеся объекты культурного наследия Украины".

При этом законопроект предлагал исключить из данного перечня Монастырь и пещеры «Данильча-Коба» (Бахчисарайский район АР Крым), который записан дважды и дублируется в действующем Законе по несуществующему охранному номеру, а также расположенную в том же районе бывшую Юсуповскую мечеть, которая в 1997 году была уже возвращена в собственность религиозной общине «Джума Джами» в селе Соколиное. Однако после обсуждения депутаты приняли закон за исключением этих положений.

Отметим, что в этот же день парламентарии не поддержали другой законопроект из данной сферы (рег. №3453-1), которым народный депутат Леонид Климов (Партия регионов) предлагал по разным причинам изъять из Перечня некоторые архитектурные памятники в Одессе и Одесской области.

Как сообщал ИРС, в повестку дня шестой сессии Верховной Рады текущего созыва внесен ряд законопроектов, касающихся государственно-церковных отношений и деятельности религиозных организаций. Среди них также законопроект о введении моратория на приватизацию имущества культового назначения (рег. №3347), внесенный О.Боднар (БЮТ). Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций неоднократно подчеркивал первоочередность принятия подобной инициативы в то время, как идет работа над решением актуальных вопросов реституции церковной собственности, экспроприированной тоталитарным режимом.

