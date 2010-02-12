Законность строительства в Киево-Печерской лавре и около Софии проверит комиссия

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования законности строительств в буферных зонах украинского объекта "Собор Св.Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра", включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО по №527.

Как сообщает сайт ВР, комитет по вопросам культуры и духовности поддержал данный проект постановления. Обсуждая на заседании Комитета проект документа, народные депутаты, в частности, отмечали, что Софийский собор с прилегающими монастырскими сооружениями и Киево-Печерская Лавра в 1990 г. включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальные исторические, архитектурные и художественные достопримечательности под одним номером 527.

Однако, по их словам, сегодня охранные нормы грубо нарушаются противозаконным строительством не только в буферных зонах достопримечательности, но и на ее территории. Кроме этого, отмечалось на заседании, в охранительных зонах идет незаконное строительство 15 объектов, что оказывает негативное влияние на подлинность и целостность объекта всемирного значения.

По мнению депутатов, все обусловливает необходимость обеспечения парламентского контроля, а следовательно создание Временной следственной комиссии.