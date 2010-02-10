Патриарх Кирилл поздравил Януковича с избранием президентом Украины

Приветственную телеграмму по итогам состоявшегося 7 февраля 2010 года второго тура выборов Президента Украины В.Ф. Янукович как новоизбранному главе государства направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает «Патриархия.Ru».

«Сердечно поздравляю Вас с победой на президентских выборах, — пишет в своем послании предстоятель Русской Церкви. — Доверие людей призывает Вас к огромной ответственности перед Богом, народом и историей. Вы обладаете опытом и дарованиями, необходимыми для того, чтобы это доверие оправдать, и сейчас Вам потребуется огромное напряжение сил, дабы разрешить стоящие перед народом Украины проблемы и привести его к достойной и благоденственной жизни. Господь да укрепляет Вас в трудах, да дарует Вам добрых помощников, да благословит Вас здравием и миром».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. По результатам выборов Центральной избирательной комиссией Украины обработано 99,99% электронных протоколов УИК. ЦИК начала обработку протоколов с "мокрыми печатями" об итогах голосования. После чего будет объявлен победитель выборов.