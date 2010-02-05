Депутаты рассмотрят законопроекты по вопросам государственно-церковных отношений

Верховная Рада Украины 2 февраля приняла повестку дня своей работы в течение новой шестой сессии, которая продлится с февраля до середины июля текущего года. В принятый перечень законопроектов вошли почти все зарегистрированные с 2007 года законодательные инициативы, касающиеся сферы государственно-церковных отношений и деятельности религиозных организаций, – сообщает Институт религиозной свободы.

Среди них законопроект о моратории на приватизацию имущества культового назначения (рег. №3347), внесенный О.Боднар (БЮТ). Данная инициатива находиться в Парламенте без движения еще с ноября 2008 года несмотря на то, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций неоднократно подчеркивал первоочередность принятия подобной инициативы в то время, как идет работа над решением актуальних вопросов реституции церковной собственности, экспроприированной тоталитарным режимом.

В повестку дня включен проект Закона об учреждении религиозными организациями учебных заведений (рег. №2729), зарегистрированный группой парламентариев – В.Стретовичем, В.Марущенко (партия ХДС), О.Боднар (БЮТ) и В.Малышевым (Партия регионов). Однако, как подробно информировал ИРС, профильный Комитет по вопросам науки и образования внес постановление с рекомендацией отклонить данный проект, поскольку, по мнению большинства членов Комитета, предложенная инициатива противоречит Конституции Украины.

Парламент также планирует рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины по поводу соблюдения тайны исповеди (рег. №5335), который депутат В. Марущенко (ХДС) повторно внес после того, как Парламент неожиданно отклонил во втором чтении предыдущий аналогичный законопроект.

Кроме этого, Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект №2419 о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» по поводу предотвращения деятельности религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект, внесенного Г.Москалем (НУНС). После рассмотрения проекта профильный Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал парламентариям отклонить предлагаемые изменения как такие, которые "существенно ограничивают основные права и свободы как религиозных организаций, так и отдельных граждан, обуславливают необоснованное вмешательство в их деятельность со стороны государства, не соответствуют международно-правовым нормам, касающиеся сферы религии".

Заметим, что подобные инициативы по борьбе с "сектами" уже неоднократно получали негативную оценку экспертов и непосредственно религиозной общественности, в частности через абстрактность и общий характер формулировок, что по своей сути содержит угрозу для свободы вероисповедания в целом. Стоит напомнить, что именно по этим причинам авторы законопроекта №5473 В.Лукьянов (Партия регионов) и внефракционный И.Рыбаков недавно отозвали его из Парламента.

В течение шестой сессии Парламент снова рассмотрит проект Постановления о сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры и дальнейшем развитии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (рег. №5135), внесенный членами Комитета по вопросам культуры и духовности.

В этот период запланировано рассмотрение правительственного законопроекта о внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» по поводу освобождения от НДС операций по ввозу в таможенном режиме импорта Библий религиозными организациями (рег. №5026).

Также Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один правительственный документ – проект Закона «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (рег. №2450). Следует напомнить, что Институт религиозной свободы предлагал профильному комитету при доработке этого законопроекта учесть необходимость отмены ныне действующего порядка проведения мирных мероприятий верующими гражданами, предусмотренного статьей 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». По мнению правозащитников, действующие ныне положения на практике становятся основанием для дискриминации верующих в сравнении с другими гражданами.

На голосование народных избранников также будет предложен проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по поводу ответственности за надругательство над могилой или уничтожение, разрушение или повреждение памятников-объектов культурного наследия по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды (рег. №4076), внесенный А.Новиковым (НУНС).

Примечательно, но в повестку дня шестой сессии Верховной Рады попал кроме указанного законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (рег. №3290) по поводу права религиозных организаций на безвозмездное постоянное пользование земельным участком, внесенный П.Унгуряном (БЮТ). Напомним, что данный вопрос Парламент уже решил в январе 2009 года, когда принял соответствующий закон.

