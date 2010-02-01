Всеукраинский совет церквей призывает верующих, несмотря на разочарование в политиках, сделать осознанный выбор

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает всех избирателей, несмотря на возможное разочарование в политике и политиках, в день голосования прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к украинскому народу по случаю второго тура выборов Президента Украины.

“7 февраля состоится второй тур выборов главы нашего государства. Это – важное общественное событие, ведь от того, кто будет возглавлять нашу страну в последующие годы, в значительной мере будет зависеть будущее и общества, и каждого гражданина”, - говорится в документе.

При этом отмечается, что “Украина – демократическое государство, в котором граждане имеют право свободно избирать Президента страны. Это право – большое достижение, но оно на каждого гражданина налагает и большую ответственность”.

При этом духовенство призывает граждан “отдать свой голос за того человека, который, по вашему мнению, является достойным быть Президентом Украины – гарантом государственной независимости, суверенитета, общественного и духовного развития народа”.

В своем выборе духовенство призывает каждого “руководствоваться не одномоментной личной выгодой, а осознанием блага общества, моральными критериями и собственными мировоззренческими убеждениями”. “Мы в очередной раз предостерегаем всех – не дайте себя купить, не продавайте свой голос за деньги, подачки или обещания, будьте достойными высокого звания Человека и Гражданина”, - говорится в обращении.

Авторы документа отмечают, что “в мире нет государства без руководства. Если мы будем безразличны к выбору Президента или проголосуем против всех – мы утратим свой шанс, а выбор все равно будет сделан, но уже без нашего участия”. “Этого нельзя допустить, ведь реализация права выбора – это гражданский долг. По итогам выборов один из двух кандидатов на должность Президента Украины возглавит наше государство. От голоса каждого из вас в значительной мере зависит – кто это будет. Поэтому придите на избирательный участок и проголосуйте!”, - призывают члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Они обращаются “ко всем, от кого зависит честное и справедливое проведение выборов, – к членам избирательных комиссий, политикам, судьям и правоохранительным выборам – помните о своей ответственности перед Богом и украинским народом”. Также они призывают владельцев средств массовой информации и журналистов подавать правдивую информацию о кандидатах и ходе избирательного процесса.

Кроме того, духовные отцы призывают всех верующих “усиленно молиться о честных и справедливых выборах, об избрании наиболее достойного кандидата на должность Президента Украины”. Также они надеются, что украинский народ сделает мудрый и достойный выбор.

Обращение подписали члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций:

Филарет (ДЕНИСЕНКО) – Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви – Киевский Патриархат;

Владимир (САБОДАН) – Митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви;

Мефодий (КУДРЯКОВ) – Митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви;

Любомир ГУЗАР – Верховный Архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви;

Маркиян ТРОФИМЯК – Епископ, ординарий Луцкой диецезии, ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине;

Вячеслав НЕСТЕРУК – Епископ, президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;

Михаил ПАНОЧКО – Епископ, председатель Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской-пятидесятников;

Леонид ПАДУН – Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Василий РАЙЧИНЕЦ – Старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;

Андрей ГАМБУРГ – президент Синода Немецкой евангелично-лютеранской Церкви Украины;

Григорис БУНИАТЯН – Архиепископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Шейх Ахмед ТАМИМ – Муфтій Украины, глава Духовного управления мусульман Украины;

Емирали АБЛАЕВ – Муфтій Духовного управления мусульман Крыма;

Руслан хазрат АБДИКЕЕВ – Муфтій Духовного центра мусульман Украины;

Григорий КОМЕНДАНТ – президент Украинского Библейского Общества.