Ющенко и Гузар обсудили состояние государственно-церковных отношений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с Верховным архиепископом Киево-Галицким Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром ГУЗАРОМ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Во время беседы было обсуждено современное состояние государственно-церковных отношений и межцерковный диалог. В этом контексте глава УГКЦ выразил благодарность Президенту за инициативу празднования 1025-й годовщины крещения Киевской Руси.

В начале встречи Президент отметил взвешенную позицию церкви, продемонстрированную во время выборов 17 января. «Церковь продемонстрировала отсутствие какой-либо партийной политической заангажированности и этим сделала большой вклад в стабильные законные прозрачные выборы», - сказал В.ЮЩЕНКО.