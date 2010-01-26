Депутаты отложили вопрос о передаче Киево-Печерской Лавры в госсобственность

В конце своей пятой сессии Верховная Рада Украины решила на этот раз не дополнять повестку дня вопросами, которые касаются деятельности религиозных организаций. Об этом свидетельствуют результаты голосования народных депутатов Украины по предложениям о включении в повестку дня заседания законопроекта об усовершенствовании процедуры государственной регистрации юридических лиц и о проекте постановления о сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры, – сообщает Институт религиозной свободы.

Во время голосования 21 января парламент не поддержал предложение о включении в повестку дня и рассмотрении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении приведения в соответствие с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (регистр. № 5146, автор – Кабинет Министров Украины).

Как сообщалось ранее, данный законопроект обходит вниманием проблему "двойной регистрации" религиозных организаций, о которой неоднократно заявляли эксперты и представители конфессий. Однако, по мнению обозревателей, данное упущение вполне возможно устранить на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению.

Аналогичная участь постигла также проект Постановления о сохранении комплекса Киево-Печерской Лавры и дальнейшем развитии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (регистр. №5135), внесенного членами Комитета по вопросам культуры и духовности В.Яворивским, В.Деревляный, Я.Кендзером и другими.

Народные депутаты, в частности, предлагают передать весь комплекс Киево-Печерской Лавры в госсобственность – в сферу управления Министерства культуры и туризма Украины, а также пересмотреть целесообразность пребывания и отселить с территории Киево-Печерской Лавры учреждения и организации, деятельность которых непосредственно не связана с выполнением уставных задач Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (кроме религиозных организаций). Они считают необходимым разработать новый Генеральный план Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в пределах его охранных зон, которые являются буферными зонами объекта под охраной ЮНЕСКО, и проверить на соответствие законодательству Украины и до утверждения Генерального плана Заповедника приостановить согласования любых работ (кроме проведения противооползневых мероприятий).

Напомним, что ранее похожий проект уже подавался в Верховную Раду Украины по инициативе членов Комитета по вопросам культуры и духовности. Однако после того, как документ не получил достаточного количества голосов во время рассмотрения в сессионном зале Парламента, авторы решили его доработать и внести уточненную редакцию.

Несмотря на это, в интересах защиты нравственности и здоровья общества на прошлой неделе парламентарии смогли принять законопроект №3271 (авторы – П.Унгурян, А.Ефремов и другие) о противодействии распространению детской порнографии и законопроект №1171 (авторы – Н.Томенко, Н.Королевская, Е.Суслов) об ограничения употребления и продажи слабоалкогольных напитков, которым были распространены существующие ограничения для алкогольных напитков также на пиво и другие слабоалкогольные напитки, в частности путем запрета их продажи несовершеннолетним и употребления в публичных местах.В настоящее время принятые законы ожидают подписания Президентом Украины.



