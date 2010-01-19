Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев с праздником Крещения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая на празднике Крещения в киевском Гидропарке, В.ЮЩЕНКО пожелал всем украинским семьям здоровья, счастья. Он пожелал не забывать, что они украинцы и свободная нация.

«Начиная с Владимира-Крестителя, каждый год мы приходим к Днепру с одной мечтой – приобщиться к водному крещению, получить новый запас веры, почувствовать себя на своей земле, с верой в чудеса. По вере нам всегда воздасться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Перед участием в празднике в Гидропарке Президент, по данным его пресс-службы, посетил часовню в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве. По случаю величественного христианского праздника у озера, находящегося на территории санатория, состоялась Божественная литургия и Великое освящение воды.

Вместе с главой государства на Богослужении приняли участие руководство Секретариата Президента Украины, правительственные чиновники, народные депутаты, политические и культурные деятели.

После завершения освящения, глава государства согласно народному обычаю, искупался в крещенской воде.