Состояние и тенденции отношений государства и Церкви в Украине в 2009 году

Общественно-важная деятельность Церквей находит понимание со стороны нынешнего правительства, которое видит одной из своих приоритетных задач обеспечение свободы совести для всех граждан и создание условий для деятельности религиозных организаций. Об этом заявил председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников во время пресс-конференции в Укринформе на тему "Состояние и тенденции государственно-конфессиональных отношений в Украине в 2009 году", сообщает Институт религиозной свободы.

В мероприятии также приняли участие председатель правления Института религиозной свободы Александр Заец и народный депутат Украины Павел Унгурян.

По словам председателя Госкомнацрелигий за последние два года при личной поддержке главы правительства Юлии Тимошенко удалось решить ряд сложных вопросов государственно-конфессиональных отношений. В частности он отметил, что с января 2009 года возобновлено право Церквей и религиозных организаций на бесплатное постоянное пользование земельными участками из земель государственной и коммунальной собственности. Также религиозным организациям предоставлена возможность получения в аренду земельных участков и объектов государственной и коммунальной собственности без применения конкурсных процедур, которые до недавнего времени ставили их на один уровень с коммерческими структурами.

Правительство решило вопрос относительно длительного пребывания в Украине священников-иностранцев, которые осуществляют пастырскую и другую религиозную деятельность по приглашению украинских конфессий.

Юрий Решетников также напомнил, что в сентябре 2009 года Кабинет Министров Украины принял постановление об установлении для Церквей и религиозных организаций цены на природный газ на уровне тарифов, предусмотренных для населения. Позже Правительство разработало и утвердило соответствующий механизм обеспечения потребностей религиозных организаций в природном газе, что позволило отапливать культовые сооружения и другие социальные учреждения при Церквях по умеренным ценам.

Председатель Госкомнацрелигий отметил, что на сегодня Правительством вырабатывается партнерская модель отношений между государством и Церковью. В этом контексте Юрий Решетников подчеркнул эффективность работы совещательных органов по сотрудничеству с Церквями и религиозными организациями, которые на протяжении 2009 года плодотворно функционировали при Министерстве образования и науки, Минобороны, Министерстве охраны здоровья и Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. На стадии формирования находятся общественные советы при других центральных органах исполнительной власти.

По его мнению, особое значение для решения самых сложных вопросов государственно-конфессиональных отношений имеет деятельность Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете Министров Украины. Работа этого органа в 2009 году под руководством Вице-премьер-министра Ивана Васюника показала потенциал для принятия важных политических решений.

В свою очередь председатель правления общественной организации «Институт религиозной свободы» Александр Заец отметил, что с точки зрения общественности 2009 год стал одним из самых результативных в современной истории Украины в плане интенсивности и эффективности государственно-конфессионального диалога в Украине.

"В течение прошлого года состоялся целый ряд встреч между представителями власти и конфессий, в том числе на наивысшем уровне, по результатам которых был принят ряд решений и нормативных актов, направленных на решение наиболее актуальных проблемных вопросов деятельности религиозных организаций", – подчеркнул Александр Заец.

Согласно наблюдений Института религиозной свободы основным субъектом государственно-церковного диалога в 2009 году со стороны религиозной среды был Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Со стороны государственных органов власти основным субъектом диалога было Правительство.

Александр Заец также отметил, что в прошлом году получил продолжение конструктивный диалог между ВСЦиРО и Правительством, который был начат в апреле 2008 года. Ключевой составляющей этого диалога, по его мнению, стала встреча от 13 июля 2009 года Премьер-министра Украины Юлией Тимошенко с главами конфессий – членами ВСЦиРО, по результатам которой было дано отдельное правительственное поручение.

По словам руководителя ИРС, в октябре прошлого года по инициативе Президента Украины Виктора Ющенко также состоялась встреча с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. При этом, по его мнению, лидер Партии регионов Виктор Янукович имеет слабые позиции в диалоге с конфессиями, поскольку его контакты с религиозной средой имеют узкоконфессионный характер.

Александр Заец отметил, что в течение 2009 года также продолжалось постепенное развитие диалога между представителями местной власти и конфессий в формате региональных областных советов Церквей и религиозных организаций.

Представляя результаты законотворческой работы, народный депутат Украины Павел Унгурян подчеркнул, что в целях защиты общественной морали в 2009 году фракцией БЮТ совместно с Правительством инициирован и принят ряд важных для нации законопроектов. Он упомянул о решении Парламента о запрете игорного бизнеса и азартных игр в Украине, утверждении законопроекта о противодействии распространению детской порнографии, принятии ряда решений в целях борьбы с алкоголизмом и курением – повышение ставок акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия и продление моратория на прямую рекламу алкоголя и табака.

Павел Унгурян отметил, что отныне религиозные организации законодательно получили право на участие в социальной работе в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, что предусмотрено Законом Украины «Об утверждении Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы», в котором помимо прочего предусмотрено привлечение религиозных организаций к выполнению программ профилактики эпидемии ВИЧ/СПИД.

Парламентарий отметил, что в 2009 году в Верховной Раде Украины создана Межфракционная депутатская группа «За духовность, нравственность и здоровье Украины», объединившая 68 депутатов из всех фракций Парламента. По его убеждению, это позволит более эффективно осуществлять законотворческую работу в данной сфере.

В завершение пресс-конференции председатель Госкомнацрелигий Юрий Решетников выразил надежду, что несмотря ни на что в новом 2010 году динамика государственно-конфессионального диалога и сотрудничества органов государственной власти с Церквами и религиозными организациями будет только расти.