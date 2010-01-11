Парламентарии предлагают запретить секты

В Верховную Раду Украины подан проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно запрещения деятельности тоталитарных религиозных сект (регистр. №5473). Как сообщает Институт религиозной свободы, документ предусматривает запрет вовлечения в деятельность религиозных организаций малолетних и несовершеннолетних лиц без разрешения их законных представителей и запрет создания и деятельности в Украине тоталитарных религиозных сект.

Авторами инициативы выступили народные депутаты Украины – Игорь Рыбаков (внефракционный) и Владислав Лукьянов (Партия регионов).

Законопроект №5473 предлагает дополнить Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» новой статьей 31, которая гласит: "В Украине запрещено создание и деятельность тоталитарных религиозных сект. Ущерб причиненный пострадавшему от опасного психологического влияния членов тоталитарной религиозной секты подлежит возмещению в порядке, установленном Гражданским кодексом Украины".

В этой статье также приводится толкование используемых в ней терминов. В частности, под "тоталитарной религиозной сектой" понимается религиозная организация, деятельность которой направлена на нарушение прав и свобод граждан путем использования мер опасного психологического воздействия, а под "опасным психологическим воздействием" – психологическое воздействие и другие манипуляции с эмоционально-волевой сферой человека, с использованием эмоциональных и психологических перегрузок, стрессов, индивидуальной предрасположенности к внушаемости, безволие, недостаточного умственного развития и незрелости эмоционально-волевой сферы человека, что ведет к утрате им социальных ориентиров или ценностей, снижение собственной самооценки, временного расстройства психической деятельности.

Примечательно, что в проекте указано о вступлении Закона в силу с момента его подписания, хотя при этом статья 94 Конституции Украины предусматривает вступление законов в силу через десять дней со дня официального опубликования и в любом случае не ранее дня опубликования закона.

По мнению авторов, следствием принятия законопроекта №5473 должно стать закрепление единых подходов к процессу осуществления права граждан на свободу совести, что, по их мнению, будет способствовать осведомленности общественности о деятельности отдельных религиозных сект и повысит уровень психологической защищенности личности. Среди примеров таких организаций, основанных на контроле поведения "зомбированных лиц", парламентарии называют Церковь объединения (унификации), Церковь саентологов, Культ сатанизма, Общество трансцендентальной медитации, Белое Братство.

Следует заметить, что это уже не первая подобная инициатива в украинском Парламенте. Ранее представители крупных Церквей Украины и эксперты критически охарактеризовали законопроект о предотвращении деятельности религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект (регистр. №2419) за авторством народного депутата Геннадия Москаля. По их убеждению подобные законодательные инициативы необоснованно сужают права граждан на свободу вероисповедания и предлагают ошибочный подход по борьбе с тоталитарными сектами, деятельность которых и сейчас может быть прекращена на основании действующего законодательства Украины.

