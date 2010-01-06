Ющенко поручил высвободить помещения бывшего Гамалеевского монастыря

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству принять меры с целью высвобождения Шосткинской исправительной колонией №66 помещений и сооружений бывшего Гамалеевского Харлампиевого монастыря.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Учитывая исключительную культурную и историческую ценность ансамбля памятников Гамалеевского Харлампиевого монастыря XVIII века, который находится в с.Гамалеевка Шосткинского района Сумской области, роль его основателей в истории украинского создания государства и с целью надлежащей охраны этого выдающегося памятника культурного наследия Украины, Президент постановил Кабинету министров Украины принять в установленном порядке меры с целью высвобождения Шосткинской исправительной колонией №66 помещений и сооружений бывшего Гамалеевского Харлампиевого монастыря, дальнейшего содержания, использования и развития этого объекта как памятника культурного наследия Украины, а также проработать вопрос обеспечения прав религиозных общин относительно пользования его культовыми сооружениями.

Также правительство должно предусматривать во время доработки проекта закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о государственном бюджете на последующие годы средства, необходимые для финансирования мероприятий, связанных с реставрацией, реабилитацией, ремонтом и сохранением памятников ансамбля Гамалеевского Харлампиевого монастыря.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.